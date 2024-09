Volantino MediaWorld Back to School: fino a 1.000€ di sconto con l'usato

È attivo fino al 15 settembre il volantino MediaWorld Back to School, con tantissime offerte e promozioni per tornare tra i banchi di scuola (oppure al lavoro dopo le vacanze estive). In più è attiva la promozione “Old New": portando il tuo PC usato, ricevi una valutazione fino a 1.000 euro, che potrai spendere per l’acquisto di un altro prodotto.

Alcune offerte da non perdere

Per chi cerca un PC con intelligenza artificiale Copilot+, la scelta è ampia. Inoltre, acquistando uno dei modelli disponibili a volantino, riceverai in più un corso base di intelligenza artificiale per scoprire l’AI con ChatGPT e Midjourney. La promo è disponibile con Microsoft Surface Pro (1.199 euro), Samsung Galaxy Book 4 Edge (1.699 euro), Lenovo Notebook Yoga Slin 7X (1.499 euro) e Acer Notebook Swift 14 AI (1.199 euro).

Ampia anche la selezione di smartphone: Samsung Galaxy A55 5G a 399 euro, Motorola Edge 50 Ultra 5G a 749 euro, Redmi Note 13 Pro+ 5G a 399 euro e Honor Magic 6 Lite (+ Buds X6) a 329 euro sono tra le migliori offerte disponibili a volantino. Inoltre, puoi acquistare Samsung Galaxy S24 Ultra con uno sconto di 100 euro riportando un dispositivo usato, che verrà supervalutato, oppure il nuovo Google Pixel 9 con la stessa formula, ma in quel caso lo sconto sarà di 150 euro.

Sfoglia qui il volantino MediaWorld Back to School:

Ricordiamo che le promozioni disponibili nel volantino MediaWorld Back to School saranno attive fino al 15 settembre. In più, recandoti nei punti vendita, potrai portare il tuo dispositivo usato e ottenere una valutazione: accettandola, riceverai subito una gift card (fino a 1.000 euro) che puoi usare per l’acquisto di qualsiasi prodotto.