Volantino Lidl Parkside, fai il pieno di accessori fai da te (in offerta)

Torna, a partire dalla prossima settimana, la sezione Parkside all’interno del volantino Lidl. Da lunedì 4 novembre a domenica 10 novembre, arrivano le offerte su un vasto assortimento di strumenti fai da te, strumenti da lavoro, accessori per il bricolage e molto altro.

Le migliori proposte Parkside

Il nuovo volantino Parkside parte alla grande con il trapano a percussione scalpellatore: un ottimo prodotto, disponibile a soli 59 euro. Questa settimana, in particolare, è dedicata prevalentemente agli accessori: pistola per colla a caldo e incisore elettrico, entrambi a 11,99 euro, la lampada da lavoro ricaricabile a 9,99 euro e l’utilissima lampada da lavoro a LED con presa multipla a 29,99 euro.

Disponibili anche il set punte per cacciavite a cricchetto (43 pezzi) a 12,99 euro, il set punte per trapano a 9,99 euro e il set viti per lamiera a 5,98 euro acquistandone 2, martello o mazzuolo a 5,99 euro e set chiavi a bussola (31 pezzi) a 8,99 euro. Infine, Parkside offre abbigliamento da lavoro: gilet in pile a soli 9,99 euro, jeans termici a 14,99 euro e scarpe antinfortunistiche a 24,99 euro.

Sfoglia il volantino qui:

Immagini

Le offerte Parkside tornano a partire da lunedì 4 novembre, fino a domenica 10 novembre, in tutti i punti vendita Lidl. Un’ottima occasione per fare scorta di attrezzi e accessori fai da te, a prezzi davvero competitivi.