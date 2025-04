Volantino Parkside: se devi rifarti l'officina, queste offerte sono per te

Il marchio fai da te Parkside torna con un nuovo volantino (sempre all’interno di quello Lidl) ricco di offerte per gli amanti del fai-da-te e del bricolage. A partire da lunedì 7 aprile, e fino a domenica 13, potrai acquistare una vasta gamma di strumenti e accessori a prezzi scontati: ideali per chi vuole attrezzare la propria “officina" personale con utensili di qualità senza spendere una fortuna, specialmente in vista della bella stagione.

Tutte le migliori offerte Parkside

Tra le promozioni più interessanti troviamo il set di cacciaviti e bit da 37 pezzi, in vendita a soli 9,99 euro. Questo kit comprende cacciaviti con punta magnetica, un pratico supporto da parete e un assortimento di punte adatte a diversi tipi di montaggio. Sempre per gli appassionati di meccanica, Parkside propone un set di chiavi a cricco e chiavi a bussola da 20 pezzi, perfetto per lavori di precisione, al prezzo speciale di 7,99 euro.

Per chi ha bisogno di un’organizzazione impeccabile della propria officina, il supporto magnetico portautensili è un’opzione da non perdere: con un sistema a incastro e magneti resistenti, può ospitare fino a 12 chiavi e altri attrezzi, ed è disponibile a soli 3,99 euro. Se invece si cercano soluzioni per la filettatura, il set maschi e filiere da 21 pezzi, pensato per filettature interne ed esterne, è acquistabile per soli 12,99 euro.

Tra le offerte troviamo anche la lucidatrice angolare da 1200 W, ideale per trattare superfici fino a 180 mm, con regolazione della velocità tra 800 e 4600 min⁻¹, proposta a 39,99 euro. Non manca il compressore con indicazione digitale, capace di raggiungere una pressione massima di 8 bar, con una potenza di 150 W, al prezzo di 29,99 euro.

Tra gli altri strumenti essenziali in promozione troviamo, infine, la valigetta porta attrezzi da 95 pezzi, contenente chiavi, pinze, cacciaviti e bussole, disponibile per 49,00 euro. Ma le offerte sono tantissime: sfoglia il volantino qui sotto per visualizzarle tutte!

Immagini

Le offerte Parkside sono a tempo limitato e valide fino a esaurimento scorte, perciò conviene affrettarsi se vuoi approfittare delle promozioni. Tutti i prodotti sono acquistabili nei punti vendita Lidl aderenti a partire dal 7 aprile, ma alcuni saranno disponibili soltanto da giovedì 10 aprile (indicati all’interno del volantino).