Volantino Bricofer: acquista la tua nuova attrezzatura fai da te in offerta

Fino al 13 aprile, Bricofer ha lanciato un volantino ricco di offerte imperdibili per gli appassionati di fai da te e bricolage. La promozione include una vasta gamma di strumenti a prezzi imbattibili, perfetti per chi vuole rinnovare il proprio laboratorio o migliorare l’attrezzatura senza spendere una fortuna.

Le migliori offerte del volantino Bricofer

Tra i protagonisti troviamo il trapano a percussione Bosch 630W, disponibile a soli 64,90 euro. Questo strumento è dotato di un mandrino autoserrante da 13 mm ed è venduto in un comodo kit con 33 accessori inclusi, rendendolo una scelta ideale per ogni tipo di lavoro domestico.

Chi desidera rinfrescare il proprio spazio esterno con una pulizia profonda potrà approfittare della idropulitrice Dora Baltea 110 bar, disponibile a 79,90 euro, ideale per lavare superfici esterne, auto e pavimentazioni. Per un’alternativa senza fili, anche l’idropulitrice Batavia 18V con batteria e caricabatteria è in offerta a 79,90 euro.

Il compressore ad aria Newton da 24 litri, con una potenza di 1500W e un attacco rapido, è disponibile al prezzo scontato di 89,90 euro, perfetto per lavori di gonfiaggio e verniciatura. Manutenzione del verde in vista? Bricofer propone il rasaerba Predator 170CC con motore 4T a 279 euro, dotato di sistema di mulching e scarico posteriore.

Sfoglia il volantino Bricofer:

Immagini

La promozione Bricofer è valida fino al 13 aprile: un’occasione da non perdere per acquistare nuova attrezzatura fai da te di alta qualità, proprio in vista di lavori e manutenzioni primaverili.