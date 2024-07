Volantino Leroy Merlin, prezzi SHOCK estivi per casa e fai-da-te

Voglia di fare anche in estate, grazie al nuovo volantino Leroy Merlin che porta tantissime offerte con attrezzatura e prodotti dedicati anche al fai-da-te. Le promozioni sono valide a partire da oggi, 3 luglio, fino al 29 luglio salvo esaurimento scorte. Alcuni prodotti sono infatti disponibili soltanto in una quantità limitata.

Casa e fai-da-te, le offerte Leroy Merlin

Per il fai-da-te, il nuovo volantino Leroy Merlin ci propone l’idropittura lavabile antigoccia MANOMANO da 14 litri a 39,90 euro (limitata a 22 mila pezzi) e il robot tagliaerba con batteria inclusa in offerta al 50% di sconto (249 euro invece di 499 euro di listino).

Buon prezzo anche per l’aspiratore solidi e liquidi a 64,90 euro (sconto del 18%) che include alcuni accessori, tra cui tubo flessibile in plastica e in acciaio, prolunga, spazzola pavimenti, lancia piatta, filtro a cartuccia e in spugna. Disponibile anche il trapano avvitatore con percussione, dotato di valigetta con 70 accessori inclusi, a 179,90 euro.

Ecco il volantino Leroy Meriln, sfogliabile, valido fino al 29 luglio:

Immagini

Nel volantino Leroy Merlin sono presenti anche altre offerte non strettamente legate al fai-da-te, ma comunque interessanti per la casa, come porte blindate, miscelatore da cucina, tende, box doccia e anche condizionatori, ottimi per l’arrivo dell’estate.

Il volantino Leroy Merlin è disponibile fino al 29 luglio, ma i prodotti in promozione sono soggetti a esaurimento scorte.