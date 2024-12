Volantino Euronics sottocosto: le migliori offerte per non fare "il solito regalo"

È partita la corsa ai regali di Natale last minute: fioccano offerte e sconti, nonché volantini che ne sono ricchi. L’ultimo è quello di Euronics, che ha dato il via al proprio sottocosto per non fare “il solito regalo" ad amici e parenti. Ecco le migliori offerte del volantino, attivo fino al 24 dicembre.

Le migliori offerte sottocosto Euronics

Il sottocosto di Euronics si apre con tre offerte davvero interessanti: smart TV LG mini LED da ben 55" a 499 euro (sconto del 44,49%), notebook HP 15S con processore Intel Core i5, 16 GB di RAM e 512 GB di SSD a 489 euro anziché 749 (34,71% di sconto) e Motorola Edge 50 Fusion (8/256 GB) a soli 299 euro, scontato del 25,06%.

Altre offerte da non perdere? Il tablet Lenovo TAB M11 a 159 euro (sconto del 20,10%), Macbook Air M3 a 999 euro invece di 1349 euro (25,95% di sconto), PlayStation 5 + 2 controller DualSense e Marvel’s Spider-Man 2 a 599 euro (9,24% di sconto) e Realme 12 Pro+ 5G (12/512 GB) a soli 379 euro (30,97% di sconto).

Sfoglia il volantino Euronics completo:

Le offerte sottocosto Euronics proseguiranno fino al 24 dicembre, ma attenzione: gran parte dei prodotti scontati sono disponibili solamente in quantità limitate, perciò se sei interessato a un articolo in particolare il nostro consiglio è di affrettarti prima che vada esaurito.