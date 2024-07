Volantino Euronics Sottocosto, in sconto anche gli essenziali per le vacanze

Proseguirà fino al 17 luglio il nuovo volantino Euronics “Sottocosto Bello Fresco", con tantissime offerte estive su un’ampia selezione di prodotti. Abbiamo smartphone, notebook, televisori smart ed elettrodomestici, come frigoriferi e lavatrici, condizionatori, macchine fotografiche, action cam e alcuni essenziali per la vacanza, tra cui powerbank, auricolari, custodie impermeabili per smartphone e caricatori a muro.

Sconti tech, ma anche utilissimi per le vacanze

Tra le offerte più interessanti segnaliamo lo smart TV Led da 55" a marchio TCL a soli 329 euro, con uno sconto del 34%, iPhone 15 da 128 GB a 749 euro (sconto del 23%, il prezzo di listino è 979), notebook Lenovo a 599 euro anziché 799 (25% di sconto) e Samsung Galaxy S24 Ultra a 999 euro (sconto del 33%, prezzo originale di 1.499 euro).

Qualche essenziale per i viaggi, viste le vacanze ormai dietro l’angolo? Orologio smart Amazfit a 109 euro per tracciare tutte le attività della giornata, fotocamera mirrorless Canon KIT-EOSR100 a 499,99 euro per immortalare i momenti migliori, Nintendo Switch OLED a 299,99 euro (-14%) per rilassarsi, powerbank da 20.000 mAh con ricarica ultra rapida e due ingressi USB a 29,99 euro e custodie universali resistenti all’acqua, con un range di prezzo che va dai 14,99 ai 19,99 euro.

Ecco il volantino Euronics Sottocosto, valido dal 5 al 17 luglio:

Con Euronics è possibile anche rateizzare il costo e iniziare a pagare a ottobre. Inoltre, segnaliamo che alcuni prodotto sono disponibili soltanto in quantità limitate: per questo motivo il nostro consiglio, se siete interessati a un articolo in particolare, è di recarvi nel punto vendita più vicino ad acquistarlo prima che vada esaurito. Il volantino è valido fino al 17 luglio.