Volantino Euronics, è ancora Black Friday: realizza i tuoi desideri con queste offerte

Continua il Black Friday di Euronics: il nuovo volantino è attivo fino al 2 dicembre e propone, come sempre, tantissime offerte da non perdere su tutti gli articoli tech: smart TV, smartphone, tablet, notebook e anche elettrodomestici.

Offerte da non perdere da Euronics

Euronics mette a disposizione anche diversi servizi, tra cui la collaborazione con Klarna che ti permette di pagare i tuoi acquisti in 3, 6 o 12 rate. Con Euronics è possibile anche far valutare il proprio usato per risparmiare e anche acquistare online per poi ritirare direttamente in negozio.

Partiamo da notebook e laptop. Da Euronics troverai due ottimi Chromebook Acer a 349 euro e 229 euro, entrambi dotati di Gemini App e Magic Editor che sfruttano l’Intelligenza Artificiale. Sempre legati all’AI, segnaliamo anche Surface Pro che include tutte le funzionalità Copilot a partire da 1.149 euro e il notebook Acer Swift Go 14 con processore Intel Core Ultra 5 a 799 euro.

Certi un portatile più economico? Acer Aspire A115-32 è in offerta, invece, a 249 euro, così come Asus F1504ZA è disponibile a 349 euro. Per quanto riguarda i tablet, un ottimo acquisto è Samsung Galaxy Tab S9 FE+ a 499 euro, così come lo è il tablet Lenovo Tab M11 a 179 euro e Acer Iconia Tab A10 a 99,99 euro.

Passiamo agli smartphone. L’offerta principale è Samsung Galaxy S24 Ultra, che puoi trovare da Euronics a 999 euro, mentre la versione base puoi trovarla a 749 euro. Segnaliamo anche Motorola Moto G14 a 119,90 euro, Honor 200 a 399 euro e Redmi Note 13 Pro+ 5G a 349,90 euro.

Sfoglia il volantino Euronics:

Immagini

Il volantino Euronics sarà attivo fino al 2 dicembre: puoi approfittare di tutte le offerte sia online tramite lo shop ufficiale, che in negozio. In alternativa, puoi acquistare online il prodotto che ti interessa e farlo recapitare direttamente in uno dei punti vendita più vicini a te.