Volantino Euronics, c'è il Black Friday ANTICIPATO: guarda che sconti

Novembre è, ormai da diversi anni, il mese del Black Friday. Anche Euronics si adegua alla tendenza anticipando, con un volantino, la settimana di offerte e sconti più attesa dell’anno: fino al 13 novembre online e nei punti vendita della catena, saranno disponibili numerosi prodotti in offerta, sia tech che elettrodomestici per la casa.

Approfitta delle offerte a volantino

Come sempre, Euronics permette acquistare i prodotti a rate a tasso zero (TAN fisso 0% TAEG 0%) in 10 mesi. Tra le offerte in evidenza, segnaliamo Samsung smart TV LED da ben 85" a 899 euro, oppure in 10 rate da 89,90 euro; iPhone 15 (versione 128 GB) a 749 euro o a 74,90 euro al mese; notebook HP 15S a 499 euro, in alternativa 10 rate da 49,90 euro l’una.

Altri smartphone in promozione sono: Motorola Edge 50 Neo a 359 euro, Honor 200 Lite a 229 euro, Xiaomi 14T Pro a 799 euro e Samsung Galaxy A55 5G a soli 379 euro. Cerchi un nuovo notebook? C’è quello Acer, modello A315, a 399 euro, oppure Lenovo 82RK00XXIX a 349 euro.

Sfoglia il volantino Euronics:

Immagini

Il nuovo volantino Euronics che anticipa il Black Friday sarà disponibile fino al 13 novembre, con tantissime offerte. Ricordiamo che è possibile anche acquistare a rate, sempre a tasso zero, in 10 mesi.