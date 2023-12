Vola nello spazio con lo Space Shuttle LEGO a soli 7€!

Appassionati di spazio e costellazioni, ecco un’offerta pensata proprio per voi. Grazie alo sconto del -20%, potrai far tuo lo Space Shuttle LEGO a soli 7,99€. Un prezzo davvero basso per portarti a casa un “pezzo di spazio”!

Space Shuttle LEGO: tutte le caratteristiche

Con il set LEGO Space Shuttle, i giovani costruttori, dai 6 anni in su, si immergono in un mondo di fantasia e creatività, dando vita a ben tre emozionanti modellini spaziali. Il primo modellino presenta uno space shuttle giocattolo realistico, completo di portello apribile, braccio estensibile e satellite rimovibile. Ogni bambino può diventare un audace astronauta, esplorare lo spazio e lanciare il satellite in orbita, tutto mentre ammira la Terra dall'alto. Il secondo modellino trasforma la costruzione in un'avventura spaziale con un'astronave giocattolo dotata di due ali e un motore posteriore. L'immaginazione dei bambini vola letteralmente nello spazio, permettendo loro di esplorare pianeti e comete a bordo di questa affascinante astronave. Il terzo modellino offre una sfida ancora più divertente, trasformando i bambini in astronauti snodabili con jetpack e bandiera. I piccoli costruttori possono vivere l'emozione di camminare sulla Luna o su Marte, arricchendo le loro avventure spaziali. Per rendere ancora più coinvolgente l'esperienza di costruzione, il set include l'innovativa app LEGO Builder. Questa applicazione consente ai bambini di esplorare una versione digitale dei modelli sui loro dispositivi, ingrandendo, ruotando e visualizzando ogni dettaglio con facilità. Una vera e propria guida digitale che rende il processo di costruzione ancora più interattivo e divertente.

