Vodafone e ho. Mobile down in tutta Italia: cosa sta succedendo? (aggiornato)

Aggiornamento ore 15:35 – abbiamo ricevuto da Vodafone il seguente messaggio che pubblichiamo nella sua interezza:

“Vodafone si scusa con i propri clienti che hanno avuto disservizi nel traffico voce e dati su tecnologia 4G. L’azienda comunica di esser prontamente intervenuta per il ripristino, avvenuto a partire dalle 14.30 di oggi”.

Da più di un’ora i clienti Vodafone e ho. Mobile stanno riscontrando una assenza dei dati mobili. le prime segnalazioni si sono avute intorno alle 13 di oggi, diffuse in tutta Italia.

Il disservizio è ancora in corso (ore 14.52) e provando a contattare il call center telefonico di ho (di cui siamo clienti) si può ascoltare un messaggio registrato che avvisa del disservizio in corso sulla rete dati.

Il down è confermato da downdetector sia per Vodafone che per ho mobile come visibile negli screenshot.

Non è chiaro al momento quale sia la causa del disservizio in corso e quali possano essere i tempi di risoluzione del problema.

Su Twitter/X l’account ufficiale di Vodafone sta rispondendo agli utenti consigliando di riavviare lo smartphone:

“Ciao, siamo a conoscenza della situazione che ci segnali. I tecnici sono già al lavoro per ripristinare il servizio. Spegni e riaccendi periodicamente il tuo smartphone per consentire il corretto collegamento quando il segnale sarà nuovamente disponibile. Grazie”.

Anche i clienti PosteMobile, che utilizza sempre la rete dati Vodafone, sono interessati dal down di queste ore.