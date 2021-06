Vivo ha aggiunto un nuovo smartphone alla sua serie Y: l'azienda cinese ha infatti appena lanciato in India il suo nuovo Vivo Y73 (2021).

Vivo Y73 (2021): dettagli

L'ultimo smartphone della serie Vivo Y presenta un display FHD + AMOLED da 6,44 pollici con risoluzione di 2400 × 1080 pixel, refresh rate fino a 60Hz, 20:9, notch a goccia per la selfie-cam e un sensore di impronte digitali integrato.

Il Vivo Y73 (2021) è alimentato da un processore MediaTek Helio G95 octa-core con una GPU Mali-G76 integrata che si occupa delle funzioni grafiche e accoppiato a ben 8 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di memoria UFS 2.1 (lo spazio di archiviazione può essere ulteriormente ampliato grazie allo slot per schede micro-SD). Avvia FunTouchOS 11.1, basato su Android 11 .

L'ultimo smartphone Vivo – che lavora con FunTouchOS 11.1, basato su Android 11 – offre una configurazione della fotocamera posteriore tripla da 64 MP e un flash LED: oltre all'obiettivo principale da 64 MP, troviamo una Macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP; per i selfie e le videochiamate, il telefono offre una cam da 16 MP.

Per quanto concerne l'autonomia energetica, il terminale racchiude una batteria da 4.000 mAh con supporto per la ricarica rapida da 33 W; inoltre il telefono presenta una porta USB di tipo C, il classico jack audio da 3,5 mm e le opzioni di connettività 4G, Dual Sim, WiFi 2.4/5GHz e Bluetooth 5.0.

Dal peso di soli 170 grammi, il Vivo Y73 (2021) è venduto, al momento solo in India, in una unica configurazione da 8 GB di RAM + 128 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 20.990 rupie indiane (al cambio, circa 240 euro).

