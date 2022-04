Vivo X80 è pronto al lancio con un hardware mostruoso

Nel giorno in cui Vivo presenta Vivo X Fold e Vivo X Note, rispettivamente il primo smartphone pieghevole della compagnia e un phablet in tutto e per tutto con il suo ampio display da 7 pollici, un inedito leak svela anche la data di lancio di Vivo X80.

Infatti, in base alle informazioni pubblicate in queste ore dal sempre affidabile tipster Abhishek Yadav, scopriamo che il colosso cinese avrebbe intenzione di presentare Vivo X80, Vivo X80 Pro e Vivo X80 Pro+ il 25 aprile in Cina con l’inizio delle vendite spostato in avanti di appena qualche giorno, il 29 aprile.

Un leak svela la probabile data di lancio di Vivo X80

Vivo X80 Pro+, scovato qualche giorno fa su Geekbench con il codice prodotto V2145, dovrebbe montare il potente processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con supporto fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e Android 12 sin dalla prima accensione. Ulteriori leak indicano, inoltre, che il device dovrebbe montare una fotocamera posteriore quadrupla così costituita: sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, sensore secondario Sony IMX598 da 48 MP e altri due sensori da 50 MP rispettivamente JN1 e JN2. Come display è atteso un modulo AMOLED (Samsung E5) da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e tecnologia LTPO 2.0.

Vivo X80 Pro, d’altro canto, dovrebbe arrivare invece con il processore mobile di fascia alta MediaTek Dimensity 9000, una batteria da 4700 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo, display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una fotocamera posteriore quadrupla così costituita: sensore principale Samsung ISOCELL GN1 da 50 MP, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, un sensore per foto ritratto da 12 MP con zoom 2x e un sensore periscopico da 8 MP con zoom 5x.

Infine, per quanto riguarda il modello Vivo X80 è quasi certo che monterà un display AMOLED da 6.78 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore MediaTek Dimensity 8000, una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo, un fotocamera tripla posteriore con sensore principale Sony IMX866 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 12 MP e un sensore per foto ritratto da 12 MP con zoom 2x.

Tutti i device monteranno Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean.