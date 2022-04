Vivo X80 Pro+: sta per arrivare un nuovo mostro di potenza

A seguito del passaggio di Vivo Pad da Geekbench che ha portato a galla alcuni dettagli sulla scheda tecnica del tablet, in queste ore anche lo smartphone Android di fascia alta Vivo X80 Pro+ è stato pizzicato sul database della famosa applicazione di benchmarking confermando così le voci che finora lo hanno descritto come un vero mostro di potenza.

Atteso al lancio assieme ai modelli Vivo X80, Vivo X80 Pro, Vivo Pad, Vivo X Note e Vivo X Fold durante l’evento dell’11 aprile in Cina, lo smartphone del colosso cinese (codice prodotto V2145) ha raggiunto un punteggio in single core e multi core rispettivamente pari a 1209 e 3330.

Vivo X80 Pro+ passa da Geekbench con un hardware che non teme nessuno

Il device di fascia alta monterà il processore Qualcomm con nome in codice “taro”, ovvero il nome interno con cui il colosso statunitense fa riferimento al SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Al suo fianco è facilmente riscontrabile la presenza di un modulo RAM da 12 GB (si vocifera sarà disponibile anche una versione con 8 GB di RAM) e Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean (in Cina) sin dalla prima accensione.

Le precedenti indiscrezioni circa la scheda tecnica di Vivo X80 Pro+ parlano di un device costituito da un incredibile display AMOLED (Samsung E5) da 6.78 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; sembra sarà presente la tecnologia LTPO per garantire un refresh dinamico del display da 1 a 120 Hz in relazione al contenuto mostrato a schermo, il tutto per garantire una migliore autonomia del telefono. Sul retro si vocifera la presenza di un modulo quadruplo così costituito: due sensori Sony IMX598 da 50 e 48 MP, un sensore Samsung ISOCELL JN1 da 50 MP e un sensore Samsung ISOCELL JN2 da 50 MP; frontalmente, invece, sembra che sarà introdotto un sensore selfie da ben 50 MP.