Apple getta la spugna: questo device di Vivo batte iPhone 13

Se pensate che gli iPhone 13 siano gli unici smartphone in grado di impressionare i tecnici di DxOMark per quanto riguarda la qualità delle fotocamere, forse non avete preso in considerazione le ultime valutazioni relative a Vivo X70 Pro. Lo smartphone di fascia alta del colosso cinese, infatti, secondo il team di DxOMark, può contare su un comparto fotografico superiore rispetto a quello offerto invece dal colosso di Cupertino.

Per DxOMark le fotocamere di Vivo X70 Pro valgono più di quelle dell'iPhone 13

Infatti, con un punteggio complessivo pari a 131, Vivo X70 Pro supera l'ultima fatica dell'azienda guidata da Tim Cook posizionandosi al dodicesimo posto della classifica generale dei dispositivi di fascia alta. Secondo DxOMark, la fotocamera del device di Vivo è in grado di offrire ottime performance per quanto riguarda l'esposizione degli scatti in condizioni di buona luminosità e anche al buio. I colori sono ben bilanciati, l'autofocus è affidabile e c'è una buona gestione del bilanciamento del bianco per quanto riguarda gli scatti effettuati con il sensore ultra grandangolare.

DxOMark ha registrato qualche indecisione per quanto riguarda il bilanciamento del bianco negli scatti al chiuso e in condizioni di scarsa luminosità, mentre durante la registrazione dei video in ambienti bui l'autofocus fa molta fatica a mettere a fuoco il soggetto principale. Nonostante tutto, però, il device di Vivo ha conquistato la prima posizione per quanto riguarda la classifica degli smartphone di categoria premium.