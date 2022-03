Vivo X Note: specifiche, render e molto altro in un leak ufficiale

Alcune volte capita che la distrazione fa brutti scherzi e arrivi addirittura a fare il lavoro dei leaker, com'è accaduto nelle scorse ore per Vivo che si è lasciato sfuggire i render e le specifiche tecniche di Vivo X Note in un leak proveniente dal sito ufficiale cinese.

Infatti, come ha pubblicato il tipster WHY LAB in rete, per un breve periodo il portale della compagnia cinese ha mostrato buona parte delle specifiche tecniche del device prima di rimediare al danno.

Vivo si fa sfuggire le specifiche e i render di Vivo X Note

Com'è possibile notare dal render proveniente dal sito, Vivo X Note è atteso con un design da vero top di gamma: frontalmente il generoso pannello da 7 pollici con fotocamera punch hole centrale è leggermente curvo sui lati lunghi. Sul lato destro è possibile notare il bilanciere del volume e il asto di accensione, mentre posteriormente è ben visibile un modulo fotografico circolare con quattro fotocamere.

Sebbene non siano presenti informazioni per quanto riguarda il prezzo finale (in Cina) e la data di lancio, abbiamo la possibilità di scoprire buona parte della scheda tecnica ufficiale.

Specifiche tecniche (parziale)

Dalle informazioni che il colosso cinese si è lasciato sfuggire inavvertitamente sul sito ufficiale, scopriamo che Vivo X Note è atteso con un display AMOLED Samsung E5 piuttosto esteso da ben 7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera punch hole centrale, il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM e 256/512 GB di spazio interno e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida su cavo da 80W e in wireless da 50W.

Poi, per quanto riguarda il comparto fotografico, il leak “ufficiale” svela la presenza di un sensore principale Samsung S5KGN1 da 50 MP, un sensore Sony IMX598 da 48 MP, un sensore Sony IMX663 da 12 MP e un sensore OV08A10 da 8 MP con zoom 5x.