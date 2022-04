Vivo X Fold: il video introduttivo svela ogni dettaglio del foldable

Vivo sta pubblicando in rete sempre più teaser su Vivo X Fold, il suo primo smartphone pieghevole, con una serie di teaser e immagini ufficiali: in queste ore, però, è spuntato in rete un leak di quello che sembrerebbe a tutti gli effetti il video introduttivo del device.

Le immagini che vanno a comporre il video da poco più di un minuto mettono in evidenza un device dotato di un design ormai divenuto familiare: il modulo fotografico posteriore di forma circolare va ad occupare buona parte della larghezza della metà superiore del device, con tanto di brand ZEISS in alto a destra ad indicare la collaborazione con lo storico brand tedesco.

Vivo X Fold senza segreti grazie al leak del video introduttivo

Nel video viene data la giusta enfasi al singolare rivestimento posteriore con la sua texture, ma è il pannello interno che evidentemente ruba l’attenzione: con l’apertura simile a quella delle ali di una farfalla – un leitmotiv che la compagnia ha già utilizzato in un precedente teaser -, le immagini si concentrano sulla singolare cerniera sviluppata per ridurre il classico effetto “piega” che si forma in alcuni smartphone pieghevoli.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display OLED esterno da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Display AMOLED esterno da 8 pollici a risoluzione 2K con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB RAM e 256 GB di spazio interno;

Fotocamera posteriore con sensore Samsung GN1 da 50 MP con apertura f/1.57, flash LED, OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, OIS, sensore per foto ritratto da 12 MP con apertura f/1.6 e sensore periscopico da 8 MP con apertura f/3.4, OIS, zoom ottico 5x e zoom 60x;

Doppio sensore di impronte integrato in entrambi i display;

Connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC e porta USB Type-C 3.1;

Batteria da 4600 mAh con ricarica rapida su cavo da 80W e in wireless da 50W;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Cosa aspettarsi dall’evento di presentazione dell’11 aprile

Il prossimo lunedì, 11 aprile, sappiamo che la compagnia terrà un evento in Cina in cui non solo svelerà il suo primo foldable – Vivo X Fold, appunto -, ma anche la serie Vivo X80, Vivo X Note e il tablet Vivo Pad. Con tutta probabilità il colosso cinese annuncerà il prezzo di lancio e la disponibilità per il mercato interno di ogni device sopracitato, con la speranza che ci sarà anche qualche novità circa un eventuale disponibilità anche per il mercato internazionale.