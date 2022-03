Vivo X Fold: il primo foldable a farfalla si mostra in un teaser

Da ormai qualche mese sappiamo che fra non molto Vivo X Fold sarà ufficialmente svelato, per la precisione il prossimo 11 aprile: si tratta del primo smartphone pieghevole di Vivo e proprio in queste ore un teaser ufficiale svela il suo design a “farfalla”.

Infatti, come si può notare nell’immagine sottostante, il teaser pubblicato su Weibo svela parte del design frontale del telefono mettendolo di fianco a un altro sample per creare il singolare design a farfalla.

Vivo X Fold si mostra in un teaser con un design a farfalla

Secondo le informazioni rilanciate dal leaker Digital Chat Station su Weibo, inoltre, sembra che Vivo abbia preso spunto dai più importanti brand del settore – Samsung e OPPO – per confezionare un foldable che sappia rispondere alle esigenze degli utenti prendendo il meglio da OPPO Find N e Samsung Galaxy Z Fold3.

Vivo X Fold: le specifiche tecniche (RUMOR)

Prendendo per buone le specifiche tecniche di Vivo X Fold finora pubblicate in rete in vari rumor, leak e indiscrezioni, sembra che il foldable del colosso cinese avrà dalla sua un display UTG (Ultra-Thin Glass) della stessa fattura che troviamo sui device pieghevoli di Samsung. Con tutta probabilità il display pieghevole avrà una diagonale da 8 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz; non è ben chiaro se sarà presente anche la tecnologia LTPO per il refresh dinamico del display.

Sotto la scocca è quasi certo che troverà posto il processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una batteria da 4600 mAh con ricarica rapida da 80W su cavo e da 50W in wireless; purtroppo, non ci sono informazioni sul resto della scheda tecniche e nemmeno sulle fotocamere.

Quando arriva il foldable di Vivo?

Difficile prevedere con precisione quando il primo foldable di Vivo sarà disponibile all'acquisto, ma è probabile che l'azienda svelerà queste informazioni l'11 parile prossimo durante l'evento di presentazione.