Vivo X Fold arriverà anche all'estero: c'è speranza per l'Europa?

Dopo le ultime indiscrezioni su Vivo X Fold e il suo design, in queste ore il famoso leaker Mukul Sharma pubblica un tweet che accende la speranza di vedere l'atteso foldable del colosso cinese disponibile anche per il mercato estero.

Sembra, infatti, che Vivo X Fold, atteso al lancio in Cina l'11 aprile, sarà disponibile al commercio anche in India: un'apertura al mercato estero che accende una luce di speranza in chi vorrebbe il device anche in Europa e perché no, anche in Italia.

Vivo X Fold si affaccia al mercato estero: è pronto anche per l'Europa?

Ovviamente le indicazioni rilasciate dal leaker, per quanto attendibili, non trovano al momento riscontro ufficiale da parte dell'azienda. È verosimile che, almeno inizialmente, Vivo X Fold sarà esclusiva del mercato interno, quello cinese.

vivo X Fold 🇮🇳 — Mukul Sharma (@stufflistings) March 30, 2022

Scheda tecnica (RUMOR)

Display OLED esterno da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Display AMOLED esterno da 8 pollici a risoluzione 2K con tecnologia LTPO e frequenza di aggiornamento a 120 Hz;

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con 12 GB RAM e 256 GB di spazio interno;

Fotocamera posteriore con sensore Samsung GN1 da 50 MP con apertura f/1.57, flash LED, OIS, sensore ultra grandangolare Sony IMX598 da 48 MP, OIS, sensore per foto ritratto da 12 MP con apertura f/1.6 e sensore periscopico da 8 MP con apertura f/3.4, OIS, zoom ottico 5x e zoom 60x;

Doppio sensore di impronte integrato in entrambi i display;

Connettività Dual SIM, 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax (2.4 GHz e 5 GHz), Bluetooth 5.2 LE, GPS (L1 + L5 Dual band), NFC e porta USB Type-C 3.1;

Batteria da 4600 mAh con ricarica rapida su cavo da 80W e in wireless da 50W;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Quando sarà presentato il device?

Come abbiamo indicato in apertura articolo, Vivo X Fold verrà presentato il Cina il prossimo 11 aprile. Ora, secondo le informazioni pubblicate dal leaker Mukul Sharma, è molto probabile che lo smartphone sarà disponibile anche in India e, si spera, anche negli altri mercati internazionali. C'è speranza che la compagnia svelerà maggiori informazioni in merito durante l'evento di presentazione.