Vivo ha in cantiere un potente foldable con lo Snapdragon 8+ Gen 1?

Mentre l’arrivo dei foldable di nuova generazione Samsung Galaxy Z Flip4 e Samsung Galaxy Z Fold4 sposta nuovamente l’attenzione del mercato verso le due nuove proposte di fascia premium del colosso sudcoreano, un nuovo leak indica che Vivo avrebbe in cantiere grossissime novità sul versante smartphone pieghevoli con l’arrivo di un nuovo modello con il tanto chiacchierato processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

Il sempre affidabile leaker Digital Chat Station, infatti, ha pubblicato su Weibo un laconico post in cui svela che il colosso cinese avrebbe in cantiere un nuovo smartphone pieghevole di fascia premium con un hardware da paura.

Un leak svela che X Fold S sarà il nuovo foldable di Vivo con processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Ma c’è di più: sempre secondo il leaker il nuovo smartphone si chiamerà Vivo X Fold S e sarà anche munito di un sensore di sblocco con impronte in questo caso posizionato sul lato del device, e non più integrato invece nel display principale. Per Vivo il mondo dei foldable non è più un segreto, soprattutto da quando Vivo X Fold (il primo foldable della compagnia purtroppo esclusiva del mercato cinese) ha positivamente colpito per il suo design e la qualità costruttiva.

Al momento le informazioni in nostro possesso sul nuovo Vivo X Fold S finiscono qui, anche se in tutta probabilità il nostro sarà soltanto un arrivederci; non ci stupirebbe se Digital Chat Station o un altro leaker pubblicherà nuove informazioni che ci consentiranno di scoprire un po’ di più sul device.

Infine, restando in tema di smartphone pieghevoli, vi segnaliamo la buona offerta di Amazon su Samsung Galaxy Z Flip3 5G con tanto di caricatore incluso con il 23% di sconto.

