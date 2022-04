Vivo X Fold e X Note: un successo per il più grande operatore cinese

A distanza di poche ore dalla presentazione di Vivo X Fold e Vivo X Note, rispettivamente il primo smartphone pieghevole del colosso cinese e il nuovo phablet con display da 7 pollici, scopriamo che l’operatore telefonico China Mobile – il più importante in Cina – avrebbe ordinato 68.400 unità per contenere la probabile richiesta degli utenti.

Entrando nel dettaglio, China Mobile avrebbe acquistato 15.600 unità delle tre varianti di Vivo X Note: 8+256 GB di spazio interno, 12+256 GB di spazio interno e 12+512 GB di spazio interno. Per quanto riguarda poi la presunta quantità di Vivo X Fold acquistate, scopriamo che l’operatore telefonico cinese avrebbe richiesto 8000 unità del foldable nei tagli di memoria da 12+256 GB e 12+512 GB.

Ricordiamo che Vivo X Fold è munito di un pannello OLED interno da 6.53 pollici a risoluzione Full HD+ e un pannello interno da 8 pollici a risoluzione 2K con tecnologia LTPO e il processore mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Posteriormente, poi, lo smartphone è dotato di un modulo costituito da un sensore principale Samsung GN5 da 50 MP, un sensore ultra grandangolare da 48 MP, un sensore per foto ritratto da 12 MP e un sensore periscopico da 5 MP; la batteria, inoltre, è da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida da 66W su cavo e 50W in wireless. Venendo poi a Vivo X Note, il device monta un pannello AMOLED da 7 pollici a risoluzione Quad HD+ con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, una fotocamera quadrupla e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 80W su cavo e 50W in wireless.

Entrambi gli smartphone Vivo montano Android 12 con la personalizzazione OriginOS Ocean sin dalla prima accensione.