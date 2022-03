Vivo V23 5G arriva in Italia: design curato e selfie sempre al top

Dopo la presentazione a inizio anno nel mercato asiatico, in queste ore Vivo V23 5G sbarca finalmente anche in Italia e promette selfie sempre al top grazie alle fotocamere frontali da 50+8 MP e tecnologia Dual Tone Spotlight.

La soluzione di Vivo, come avremo modo di vedere nel capitolo successivo, è pensata per soddisfare le necessità degli utenti alla ricerca di un device con stile – il telaio in vetro fotocromatico cambia colore quando esposto alla luce del sole – e con un hardware equilibrato.

Vivo V23 5G: caratteristiche e design

Senza ombra di dubbio l'elemento caratteristico del nuovo smartphone di Vivo è il sistema fotografico: frontalmente trova posto un sensore da 50 MP con autofocus e un sensore ultra grandangolare da 8 MP con FOV di 105° e tecnologia Dual Tone Spotlight per garantire sempre la giusta illuminazione. Posteriormente, invece, è il modulo fotografico triplo integra un sensore principale da 64 MP, un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore super macro da 2 MP.

“Vivo V23 5G è frutto della nostra capacità di implementare tecnologie all’avanguardia in funzionalità chiave per le modalità quotidiane di utilizzo dello smartphone – dichiara Vincent Xi, Presidente di Vivo Italia. Incontra le esigenze crescenti degli utenti in termini di qualità e prestazioni della fotocamera frontale non solo per selfie ma anche per videochiamate personali o di lavoro. Questo nuovo modello della serie V ha caratteristiche uniche di innovazione, tecnologie all’avanguardia e design elegante, proprio quello che ricercano gli utenti nella scelta dello smartphone.”

Sotto il telaio spesso appena 7.39 mm, caratterizzato da bordi piatti per garantire una buona ergonomia durante l'utilizzo quotidiano, trova posto il processore MediaTek Dimensity 920 con 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio interno. Il display ha invece una frequenza di aggiornamento da 90 Hz che garantisce sempre un buon livello di usabilità in ogni situazione. Dotato di Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12, Vivo V23 5G dispone anche della funzione Extended RAM 2.0 che offre 4 GB di RAM virtuale per offrire un'esperienza di utilizzo ancora più fluida.

Il device di Vivo è uno dei pochi al mondo a montare un singolare vetro posteriore fotocromatico in grado di cambiare automaticamente colore quando esposto alla luce del sole: si tratta di una feature esclusiva che dà un tocco originale al telefono.

Infine, la batteria da 4200 mAh è accompagnata dalla tecnologia di ricarica rapida FlashCharge da 44W.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo smartphone di Vivo sarà disponibile a partire da fine mese nelle colorazioni Sunshine Gold e Stardust Black a 549€ su Amazon, nei principali negozi di elettronica e presso gli operatori TIM e WINDTRE.