Il tablet di Vivo prende forma: è lui l'anti iPad per eccellenza?

Ci eravamo lasciati a fine dicembre con alcune nuove indiscrezioni circa il tablet di Vivo, e quest'oggi un inedito rumor pubblicato dal sempre bene informato Digital Chat Station mette in luce alcune specifiche chiave del nuovo dispositivo. Ad oggi sappiamo con assoluta certezza che la compagnia cinese sta effettivamente lavorando al suo primo tablet il cui arrivo è previsto per la prima metà di quest'anno, ma solo grazie al lavoro dei leaker abbiamo l'opportunità di scoprire qualcosa in più sulle caratteristiche del device.

Sono queste le specifiche del tablet di Vivo?

Secondo le informazioni pubblicate da Digital Chat Station, il primo tablet di Vivo dovrebbe montare il processore di fascia alta Qualcomm Snapdragon 870; è lo stesso chip che troviamo all'interno di alcuni tra i più popolari tablet Android in circolazione, come Xiaomi Pad 5 Pro e non solo. Con ogni probabilità il dispositivo sarà munito di un display con cornici estremamente ottimizzate – si presume un rapporto telaio/display superiore al 90% – con supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una fotocamera punch hole centrale.

Il tablet di Vivo è atteso con una batteria da 7860 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44 W, Android con la personalizzazione OriginOS e il supporto a una nuova tecnologia che permette il mirroring del display e dei contenuti mostrati a schermo anche su altri prodotti della compagnia.