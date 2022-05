Vivo T2X avrà una batteria da 6000mAh: nuovo battery phone da avere?

In attesa di scoprire quando la serie Vivo X80 sarà finalmente disponibile anche in Europa, in queste ore il sempre ben informato leaker Digital Chat Station ha svelato alcune interessanti novità circa la probabile batteria di Vivo T2X.

In base alle informazioni preliminari condivise dal leaker su Weibo, infatti, scopriamo che il nuovo smartphone economico del colosso cinese potrebbe rappresentare uno tra i migliori battery phone finora disponibili sul mercato.

Vivo T2X avrà una mega batteria da 6000 mAh con ricarica rapida da 44W

Secondo Digital Chat Station il nuovo device di Vivo dovrebbe montare un modulo da ben 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W, un elemento che evidentemente sarà utilizzato dalla compagnia come carattere distintivo del device e come punto di forza per i tanti utenti alla ricerca di uno smartphone con un’autonomia che dovrebbe garantire almeno due giorni pieno di utilizzo.

Le ultime informazioni finite in rete circa Vivo T2X descrivono un device costituito da un pannello LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+ – scordiamoci del sensore di impronte integrato nel display -, il processore MediaTek Dimensity 1300 sotto il cofano, una fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 50 MP e uno secondario da 2 MP, uno spessore di 9.21 mm e Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

In attesa di scoprire ulteriori informazioni sul device, se siete alla ricerca di uno smartphone con un’autonomia da primato vi consigliamo di acquistare l’ottimo Samsung Galaxy M23 5G in offerta su Amazon.

Scheda tecnica (RUMOR)

Display LCD da 6.58 pollici a risoluzione Full HD+;

Processore MediaTek Dimensity 1300 con RAM di tipo LPDDR 4x e spazio interno UFS 2.2;

Fotocamera posteriore doppia con sensore principale da 50 MP e un sensore secondario da 2 MP per foto macro/di profondità;

Batteria da 6000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 44W;

9.21 mm di spessore e peso di 202 grammi;

Android 12 con la personalizzazione Funtouch OS 12.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.