Vivo Pad: un leak bomba ne svela le caratteristiche

Il 2022 sembra essere l'anno giusto per il ritorno dei tablet Android, merito anche del rinnovato interesse di Google verso la categoria anche con l'arrivo di Android 12L, e in queste ore abbiamo l'opportunità di scoprire alcuni interessanti dettagli e leak su Vivo Pad. Il tablet del colosso cinese, atteso al lancio durante la prima metà del 2022, sarà accompagnato anche da un secondo tablet sotto il brand Nex.

Ci sono nuovi interessanti leak su Vivo Pad

Secondo il leaker Mukul Sharma, infatti, l'azienda ha intenzione di sbarcare per la prima volta sul mercato dei tablet Android con Vivo Pad e Nex (non è ancora chiaro il nome commerciale del device). La notizia più interessante è che per entrambi è previsto il pieno supporto alla stylus sin dal lancio, una feature che troviamo ovviamente anche per i tablet di Apple e Samsung.

Il lancio iniziale dei due tablet avverrà dapprima in Cina e solo in seguito anche nei mercati internazionali – possibilmente anche in Europa. Per quanto riguarda le probabili specifiche tecniche, Vivo Pad è atteso con il processore Qualcomm Snapdragon 870, un generoso display da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una batteria da 8040 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44W, una fotocamera principale da 13 MP accompagnata da una secondaria da 8 MP – frontalmente è attesa da 8 MP – e Android 12.