Vivo Pad passa dal 3C: è guerra aperta con il tablet di OPPO

Dopo le numerose indiscrezioni circa il nuovo tablet di Vivo potenzialmente in grado di mettere in difficoltà Apple e Samsung nella fascia medio-alta del mercato, in queste ore una inedita indiscrezione svela i dati relativi alla certificazione 3C di Vivo Pad trapelata in rete. In base alla informazioni pubblicate, scopriamo che il modello Vivo Pad con codice prodotto PA2170 disporrà del supporto alla ricarica rapida a 44 W.

Vivo Pad riceve la certificazione 3C

L'arrivo della certificazione 3C indica che il prodotto è ormai teoricamente pronto per essere lanciato sul mercato, a questo punto ci aspettiamo una presentazione (esclusiva?) per la Cina, e andrà a competere contro altri prodotti piuttosto interessanti come l'atteso OPPO Pad di cui si parla molto in questi giorni.

I rumor e i leak più recenti sul tablet di Vivo parlano di un dispositivo molto curato in termini di design, con un display molto ampio con cornici estremamente ottimizzate e il supporto alla frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Sotto la scocca in alluminio pare sia stato scelto il processore Qualcomm Snapdragon 870, mentre per quanto riguarda la batteria ci si aspetta un modulo da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida e anche un inedito sistema di interconnessione per gestire altri prodotti a marchio Vivo direttamente dal tablet, possibilmente grazie a una inedita feature di ColorOS.