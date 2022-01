OPPO Pad passa da Geekbench: cosa aspettarci dal tablet?

Da qualche settimana sappiamo che OPPO sta lavorando a un nuovo tablet di fascia medio alta e, secondo gli ultimi rumor, il device potrà contare su una particolare “Desktop mode" e su altre funzionalità esclusive che lo renderanno ideale come dispositivo per controllare e gestire altri device smart come computer, notebook, smartphone e anche smart TV. In queste ore OPPO Pad è stato scovato all'interno del database di Geekbench, il che ci offre la possibilità di valutare con una certa sicurezza parte dell'hardware su cui si baserà il nuovo tablet di OPPO.

OPPO Pad passa da Geekbench: cosa ci dobbiamo aspettare?

Dalle informazioni pubblicate in rete sappiamo che OPPO Pad (codice prodotto OPD2101) ha raggiunto un punteggio in single core pari a 4.582 e in multi core pari a 12.259; il device, inoltre, monta un processore mobile octa-core di Qualcomm con clock massimo pari a 3.19 GHz e con nome in codice “kona“. I più attenti avranno certamente notato che il SoC altri non è che il buon Qualcomm Snapdragon 870 con la GPU Adreno 650.

Le informazioni scovate su Geekbench svelano la presenza di 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 11 – non è ancora chiaro se e quando il device verrà aggiornato al più recente Android 12. Le ultime indiscrezioni su OPPO Pad indicano che il device dovrebbe montare un pannello LCD IPS da 11 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, una fotocamera frontale da 8 MP, una fotocamera posteriore da 13 MP e una batteria da 8080 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W.

Per quanto riguarda il prezzo, infine, si parla di circa 2000 yuan, ovvero 270 euro al cambio.