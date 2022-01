Vivo ha la ricetta giusta per un tablet Android vincente

In queste ore un inedito leak svela le probabili specifiche tecniche di Vivo Pad, il primo tablet Android del colosso cinese atteso al lancio nei prossimi mesi. Ad oggi non è ancora chiaro il design finale del dispositivo, ma le prime indiscrezioni pubblicate in questi giorni delineano i contorni di un tablet di fascia medio-alta con alcune caratteristiche molto interessanti.

Le specifiche leak di Vivo Pad ci fanno ben sperare

Infatti, secondo alcune informazioni pubblicate dal sempre affidabile leaker Digital Chat Station, sembra che Vivo Pad possa ruotare attorno al processore mobile di fascia medio-alta Qualcomm Snapdragon 870. Secondo il leaker, inoltre, Vivo Pad dovrebbe montare un pannello molto ampio, con cornici estremamente ottimizzate, e una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz; non è ancora chiaro se sarà un pannello di tipo LCD o OLED.

Inoltre, con ogni probabilità il device è atteso con una batteria da circa 8000 mAh (si parla di 7860 mAh per la precisione) con supporto alla ricarica rapida a 44 W su cavo, ma potrebbero esserci alcune incongruenze circa il valore finale degli mAh. Sembra che il device possa anche contare su una singolare funzionalità che permette di gestire altri dispositivi smart del brand direttamente dal tablet, molto probabilmente grazie a un'applicazione ad-hoc, ma non ci sono ulteriori dettagli in merito.

Sebbene manchino all'appello ulteriori informazioni sul device, Vivo ha l'opportunità di raccogliere l'interesse di un gran numero di utenti Android non entusiasti dell'esperienza utente dei tablet Android; certo, Android 12L cambierà tutto grazie a specifiche ottimizzazioni dell'esperienza utente, ma non è ancora chiaro quali e quanti saranno questi device che verranno aggiornati alla nuova versione dell'OS.