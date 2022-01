Vivo sfida Apple e Samsung con un tablet economico e potente

Mentre Vivo si appresta a lanciare la serie di smartphone di fascia alta Vivo X80 con specifiche tecniche molto interessanti, il colosso cinese sta lavorando senza sosta sul suo primo tablet di cui quest'oggi ne conosciamo il probabile prezzo di lancio e le specifiche grazie a un inedito leak. Secondo Digital Chat Station, infatti, noto leaker piuttosto affidabile, il primo tablet di Vivo potrà contare su un prezzo di lancio pari a 2000 yuan, circa 280 euro al cambio.

Prezzo e specifiche del tablet di Vivo: cosa dobbiamo aspettarci?

Inoltre, sempre secondo Digital Chat Station, il tablet di Vivo dovrebbe montare un display molto largo, con cornici estremamente ottimizzate, con frequenza di aggiornamento a 120 Hz e una batteria da 8000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 44 W. È chiaro che la compagnia cinese stia prendendo in considerazione componenti hardware di buon livello per attirare l'attenzione del maggior numero di utenti possibile. Apple e Samsung controllano l'interno mercato dei tablet da ormai molti anni a questa parte: Vivo non non può permettersi passi falsi se vuole conquistare un posto in questo settore.

Per quanto riguarda il processore, infine, sembra che l'azienda abbia puntato al buon Qualcomm Snapdragon 870; Vivo vuole puntare in modo aggressivo alla fascia medio-alta del mercato dei tablet. Riuscirà a conquistarsi una fetta consistete di market share?