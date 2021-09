L'iQOO Z3 5G, smartphone annunciato a marzo in Cina e debuttato a livello globale a giugno, avrà un successore: il 23 settembre verrà annunciato ufficialmente il nuovo Vivo iQOO Z5.

Vivo iQOO Z5: presunte specifiche

Sebbene il sub brand di Vivo non abbia condiviso le specifiche complete dello Z5, l'azienda ha confermato che lo smartphone verrà fornito con un SoC Snapdragon 778G, RAM LPDDR5 e memoria UFS 3.1.

Secondo i rumor, la serie iQOO Z5 includerà tre modelli e nello specifico Z5 Vanilla, Z5 Pro e Z5x.

Nell'attesa che iQOO riveli il suo prossimo device, ricordiamo che l'iQOO Z3 5G gode di un display Touchscreen da 6.58 pollici con risoluzione di 2408×1080 pixel.

Per quanto riguarda l'ottica, il terminale presenta sul retro una fotocamera principale da 64 megapixel, supportato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP e una cam macro da 2MP. Il modulo fotografica è inoltre provvisto – tra l'altro – di Autofocus, LED Flash, Auto Flash, modalità HDR zoom digitale e rilevamento del volto. Per la selfie cam, il Vivo iQoo Z3 contempla invece un sensore da 16MP sul davanti. A bordo dell'iQoo Z3 troviamo un processore Snapdragon 768G con sistema di raffreddamento avanzato e per la GPU Adreno 620 associato ad un processore Octa-core.

Ricordiamo che Vivo ha confermato ufficialmente il chip di imaging personalizzato V1, processore sviluppato in oltre due anni da un team composto da più 300 persone.

