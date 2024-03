Videocamera di sorveglianza 2K con AI: Xiaomi la SVENDE a 34€

La sorprendente Xiaomi Smart Camera C300 si distingue per l’altissimo rapporto qualità-prezzo ed è indicata per chiunque cercasse una videocamera di sorveglianza sicura ed affidabile. Il dispositivo genera immagini ultra-nitide in risoluzione 2K e l’ampia apertura focale dell’obiettivo determina una chiarezza eccezionale anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una visione dettagliata a 360°.

Sarai felice di sapere che oggi la Xiaomi Smart Camera C300 può essere tua con appena 34 euro invece di 54 euro, grazie ad uno sconto pazzesco del 36%: prima che la promozione termini, effettua il tuo ordine su Amazon e ti aggiudicherai la migliore videocamera di sorveglianza rintracciabile con una spesa tanto ridotta.

Crollo di prezzo per la Xiaomi Smart Camera C300

Grazie alla sua tecnologia di codifica video, questa videocamera di sorveglianza realizzata da Xiaomi garantisce una visualizzazione no stop ed una maggiore efficienza nell’uso della larghezza di banda, offrendo immagini chiare e definite anche di notte. Inoltre, il rilevamento umano AI riduce con estrema precisione i falsi allarmi.

La Xiaomi Smart Camera C300 supporta modalità di archiviazione su microSD, dispositivi NAS e cloud. Con l’app dedicata sarai in gradi di gestire la videocamera da remoto ed effettuare chiamate vocali bidirezionali in tempo reale. Infine, il chip di sicurezza integrato offre la massima protezione mediante crittografia dei dati.

Acquistando adesso la Xiaomi Smart Camera C300 otterrai un risparmio di ben 20 euro sul prezzo originale: fidati dell’istinto ed aggiungila al carrello, prima che le unità disponibili finiscano, e mantieni la casa sotto controllo affidandoti ad un apparecchio di qualità indiscussa.