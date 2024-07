Riprendi tutti i contenuti che vuoi con Insta360 X3 (-15%)

Se vuoi registrare ogni momento possibile mentre fai sport, acquistare una buona action Camera è assolutamente fondamentale. Per questo ti proponiamo la action camera Insta360 X3 Creator Kit, un must per chi desidera catturare momenti mozzafiato con una qualità senza pari. Attualmente in sconto del 15% a 529,00€ invece di 620,99€, questo bundle offre una gamma di funzionalità che soddisferanno sia gli appassionati di video che i professionisti. Grazie alla sua capacità di acquisire video HDR attivi a 5,7K a 360 gradi, non perderai mai un istante dell’azione. Con gli strumenti di riformulazione basati su AI nell’app Insta360, puoi scegliere il tuo angolo preferito in post-produzione, rendendo ogni ripresa unica e dinamica: i contenuti saranno davvero impeccabili!

Insta360 X3 per riprendere durante qualsiasi avventura sportiva

il doppio sensore da 1/2″ da 48 MP della X3 consente di catturare più pixel, offrendo una maggiore chiarezza e dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione. Le foto da 72 MP e i timelapses in 8K sono solo alcune delle incredibili capacità di questa fotocamera. La modalità obiettivo singolo 4K permette di scattare filmati grandangolari come una tipica action cam, con una risoluzione massima di 4K a 30fps e un campo visivo estremamente ampio di 170° con la modalità 2.7K MaxView.

Da menzionare anche la stabilizzazione FlowState combinata con gli algoritmi di livellamento dell’orizzonte che ti garantiscono video incredibilmente fluidi, eliminando le vibrazioni e mantenendo l’orizzonte perfettamente allineato. In più, la funzione di visualizzazione in terza persona rende la X3 unica: la fotocamera scompare completamente dai tuoi scatti, permettendoti di ottenere prospettive uniche e affascinanti. Con la modalità “Me Mode”, puoi scattare fino a 60fps, catturando ogni dettaglio con una nitidezza eccezionale.

Il Creator Kit include tutto il necessario per iniziare: una Insta360 X3, una impugnatura per Bullet Time, un Invisible Selfie Stick, due protezioni adesive per lenti e una batteria extra per assicurarti di non rimanere mai senza carica. Non fartelo scappare, finché hai l’occasione di portarlo a casa in sconto del 15%, questo set è una proposta davvero incredibile!