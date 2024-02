Videocamera di sorveglianza 2K con AI: la BOMBA di Xiaomi a 34€

Xiaomi Smart Camera C300 rappresenta un’opzione consigliatissima per chiunque fosse alla ricerca di una videocamera di sorveglianza dall’altissimo rapporto qualità-prezzo. Il dispositivo offre immagini ultra-nitide in risoluzione 2K e l’ampia apertura focale dell’obiettivo assicura una chiarezza eccezionale anche in condizioni di scarsa illuminazione, con una visione dettagliata a 360°.

La buona notizia è che oggi hai l’occasione di acquistare la Xiaomi Smart Camera C300 con soli 34 euro invece di 54,99 euro, grazie ad uno sconto folle del 38%: prima che l’offerta finisca, completa il tuo acquisto su Amazon ed aggiudicati una delle migliori videocamere di sorveglianza disponibili in questa fascia di mercato.

Super sconto per la Xiaomi Smart Camera C300

Grazie alla sua tecnologia di codifica video, questa videocamera di sorveglianza realizzata da Xiaomi garantisce una visualizzazione no stop ed una maggiore efficienza nell’uso della larghezza di banda, offrendo immagini chiare e definite anche di notte. Inoltre, il rilevamento umano AI riduce con estrema precisione i falsi allarmi.

La Xiaomi Smart Camera C300 supporta modalità di archiviazione su microSD, dispositivi NAS e cloud. Con l’app dedicata sarai in gradi di gestire la videocamera da remoto ed effettuare chiamate vocali bidirezionali in tempo reale. Infine, il chip di sicurezza integrato offre la massima protezione mediante crittografia dei dati.

Ordinando oggi la Xiaomi Smart Camera C300 avrai la possibilità di risparmiare circa 21 euro rispetto al prezzo iniziale: segui l’istinto e mettila nel carrello, prima che i modelli a disposizione finiscano, e tieni la tua casa sempre sotto controllo grazie ad un apparecchio dall’indiscussa qualità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.