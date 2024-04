DJI Mini 4K: arriva il nuovo drone consumer per TUTTI

Dai teaser emerso in queste ore conferma l’arrivo a breve del nuovo drone consumer del colosso cinese; il DJI Mini 4K è prossimo al debutto ufficiale e sarà una versione più economica dell’attuale Mini 4 Pro. Ovviamente il prezzo sarà molto più contenuto di quello del modello di punta e sarà rilasciato nei giorni a venire, anzi, precisamente, domani 29 aprile 2024.

DJI Mini 4K: le presunte caratteristiche

Per chi non lo sapesse, il produttore di droni numero uno al mondo è tornato in auge con un gadget degno di nota. Il Mini 4K verrà svelato domani e da un poster emerso in rete possiamo già vedere come sarà fatto. Non sarà un FPV quindi non richiederà l’utilizzo del visore per essere comandato, al contrario dell’Avata 2.

Le foto trapelate sul web ci arrivano grazie all’insider @Quadro_News, e si presume che provenissero dallo store Amazon ufficiale. Non abbiamo idea delle specifiche tecniche del prodotto ma sappiamo solo qualche dettaglio; un esempio? Avrà un livello di stabilizzazione meno performante di quello del Mini 4 Pro. Non ci sarà tutto l’hardware utilizzato per il rilevamento degli ostacoli omnidirezionale. Verrà presentato domani 29 aprile 2024 nel pomeriggio.

Intanto, nelle notizie correlate, vi segnaliamo che il Mini 2 SE costa solo 279,00€ su Amazon, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciatevelo sfuggire e correte a prenderlo adesso; a questa cifra è un best buy. C’è la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine, con possibilità di dilazionare l’importo in comode rate con CreditLine di Cofidis o con il sistema interno al sito in cinque o dieci soluzioni (per gli account abilitati). Si può godere della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, attiva via chat o via telefono; cosa aspettate? A questa cifra è un best buy.