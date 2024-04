DJI Mini 2 SE Fly More Combo: MAI VISTO al prezzo di soli 389€ su Amazon

Se siete alla ricerca di un drone di alta qualità allora siete nel posto giusto e con la possibilità anche di risparmiare qualcosina. Su Amazon potreste approfittare della promozione riguardante il DJI Mini 2 SE il cui prezzo di 449 euro scende fino a quota 389 euro grazie allo sconto del 13%. Il prezzo è uno dei più bassi di sempre e, inoltre, il bundle Fly More Combo include tutto dalla versione standard, oltre a due batterie di volo intelligenti aggiuntive, una borsa a tracolla e molto altro, per voli più lunghi e maggiore praticità.

DJI Mini 2 SE: il drone perfetto a un prezzo eccezionale

Stiamo parlando di uno dei migliori droni per amatori di fascia alta in assoluto. Il DJI Mini 3 è un drone pieghevole e compatto con un peso inferiore a 249 g, che non richiede la registrazione nella maggior parte dei paesi, rendendolo facile da portare per qualsiasi avventura. La combo offre due Batterie di volo intelligenti aggiuntive (tre in totale) per un massimo di 93 minuti di tempo di volo totale.

L’app DJI Fly dispone di modelli di ripresa intuitivi che consentono al drone di volare, registrare e generare automaticamente video di livello professionale che possono essere condivisi direttamente sui social. ‌Distanza di trasmissione avanzata grazie ai 10 km con cui è possibile volare più lontano in modo affidabile e catturare di più. Rispetto al Wi-Fi, DJI OcuSync è più potente e offre una trasmissione e prestazioni anti-interferenza migliorate.

DJI Mini 2 SE vola con stabilità affidabile anche con venti fino a 38 km/h, permettendovi di volare e catturare contenuti con maggiore sicurezza. Grazie alle operazioni semplificate, il drone è intuitivo e facile da padroneggiare rapidamente, perfetto per i principianti. Ha una funzione Return to Home per una maggiore sicurezza, garantendo un volo senza preoccupazioni.

Normalmente questo pacchetto viene proposto a 449 euro, ma oggi potrete portarvelo a casa in pochi giorni e con consegne gratuite in tutta Italia a soli 389 euro grazie ad Amazon. Non manca la possibilità di pagarlo a rate a tasso zero con Cofidis e vi ricordiamo, infine, che questo è il prezzo più basso di sempre per questo bundle.