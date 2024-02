Videocamera di sicurezza Blink Mini in super offerta: il prezzo crolla a soli 24€

La videocamera di sicurezza intelligente Blink Mini è attualmente in offerta su Amazon con uno sconto del 31%, al prezzo di soli 24,00€. Questa videocamera è progettata per monitorare la sicurezza della tua casa giorno e notte, offrendo una serie di funzionalità avanzate per la tranquillità della tua famiglia e del tuo patrimonio.

Questo dispositivo cattura video ad alta definizione 1080p, garantendo una chiara visualizzazione di ciò che succede nella tua casa. Dotata di rilevazione di movimento, la Blink Mini invia avvisi sul tuo smartphone ogni volta che viene rilevato del movimento nella zona monitorata. Inoltre, grazie alla funzione di audio bidirezionale, puoi comunicare con persone e animali domestici attraverso l’audio bidirezionale, consentendo conversazioni interattive.

La Blink Mini offre la possibilità di salvare e condividere i video localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente) oppure nel Cloud con 30 giorni di prova gratuita del piano d’abbonamento Blink. La sua installazione è semplice e veloce: collega la videocamera all’alimentazione, connettila al Wi-Fi e segui le istruzioni sull’app gratuita Blink Home Monitor.

La Blink Mini è ovviamente perfettamente compatibile con Alexa, il che significa che puoi associarla a un dispositivo compatibile con Alexa per attivare la Live View, attivare e disattivare la tua videocamera e molto altro, usando solo la tua voce.

La confezione include una videocamera Blink Mini (colore bianco), un kit di montaggio con supporto, un cavo USB e un alimentatore di corrente, offrendo tutto il necessario per l’installazione e l’utilizzo immediato.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon per migliorare la sicurezza ad un prezzo incredibilmente conveniente. Ti consigliamo di fare in fretta, l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare da un momento all’altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.