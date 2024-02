Videocamera con faro e pannello a 29€: 100% WIRELESS, 100% sicurezza (-50%)

La praticità di una videocamera di sicurezza come questa è immediata da capire: grazie alla batteria integrata ricaricabile, e al pannello solare, puoi sistemarla ovunque ci sia una connessione a Internet tramite WiFi. Non servono prese elettriche o altri cavi.

In sconto del 50% su Amazon, puoi portarla a casa a 29,99€ appena in promozione. Spunta il coupon in pagina e completa al volo il tuo ordine per approfittarne. La ricevi in modo super veloce e gratuito, grazie ai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è limitata.

Un’ottima alleata per la tua tranquillità, dotata di una serie di funzionalità avanzate che la rendono un’opzione ideale per garantire la sicurezza del tuo spazio. La sua installazione è estremamente semplice grazie alla modalità wireless, che ti consente di posizionarla ovunque desideri senza la complicazione dei cavi. Inoltre, è alimentata da batterie ricaricabili integrate, che ti liberano dai vincoli delle prese di corrente.

Una delle caratteristiche più interessanti è il suo faro incorporato e il pannello solare. Il faro a LED può essere attivato automaticamente al buio o quando viene rilevato un movimento, fornendo una luce brillante per illuminare l’area circostante e scoraggiare i potenziali intrusi. Il pannello solare integrato ricarica le batterie durante il giorno, garantendo un funzionamento continuo e riducendo al minimo la necessità di ricariche manuali.

Inoltre, ti offre una visione notturna a colori di alta qualità, consentendoti di monitorare chiaramente l’area anche al buio. Inoltre, grazie al rilevamento AI, la telecamera è in grado di distinguere tra persone, animali e oggetti inanimati, riducendo al minimo i falsi allarmi e inviando notifiche istantanee al tuo smartphone quando viene rilevata attività sospetta.

La conversazione a due vie ti consente di comunicare in tempo reale con le persone che si trovano vicino alla videocamera. Questa funzione è estremamente utile per interagire con i visitatori, consegnatori o per scoraggiare i potenziali intrusi.

La videocamera è anche resistente alle intemperie grazie alla sua classificazione IP66, che la rende impermeabile e adatta a resistere alle condizioni atmosferiche avverse. Puoi installarla all’esterno senza preoccupazioni, sapendo che continuerà a funzionare in modo affidabile anche sotto la pioggia o la neve.

Non perdere la ghiotta occasione Amazon del momento e portala adesso a casa a prezzo piccolissimo. Spunta il coupon in pagina e completa velocemente il tuo ordine per approfittarne. La prendi a 29,99€ appena e le spedizioni sono super veloci e gratuite, grazie ai servizi Prime. Sii veloce: si tratta di una promozione a tempo limitatissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.