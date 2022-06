Videocamera 7 in 1 by EZVIZ: casa al SICURO con appena 29€ (Amazon)

Questa videocamera 7 in 1 di EZVIZ è un vero e proprio concertato di tecnologia. Super compatta, puoi posizionarla su un mobile oppure attaccarla al muro e direzionarla come più ti è comoda. Un prodotto pensato per garantirti il massimo della tranquillità quando non sei fisicamente a casa: è come se fossi sempre lì e la mantieni al sicuro, verificando in qualsiasi momento che cosa succede.

Approfittando delle promozioni Amazon del momento, puoi fare un vero e proprio affare e portarla a casa a 29,99€ appena. Dovrai essere veloce però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordina al volo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Videocamera 7 in 1 by EZVIZ: prezzo piccolissimo su Amazon

Un prodotto che fa delle dimensioni compatte uno dei suoi punti di forza, ma ce ne sono altri 7 che la rendono perfetta per la sorveglianza di casa:

sensore FHD: le immagini che vedi su smartphone sono tutte in alta definizione; archiviazione locale o in cloud: foto e video realizzati con questo dispositivo puoi salvarle in locale, inserendo una microSD oppure sfruttando l’ottimo servizio cloud offerto da EZVIZ (tramite abbonamento opzionale e assolutamente non obbligatorio); visione notturna: non importa se l’ambiente è completamente buio, grazie alla visione notturna a infrarossi, puoi vedere perfettamente quello che accade anche in assenza totale di illuminazione; audio bidirezionale: ascolta quello che accade nell’ambiente dove c’è il dispositivo, ma non solo; puoi anche intervenire inviando dei messaggi vocali tramite app per smartphone, che saranno riprodotti sfruttando lo speaker integrato; rilevamento dei movimenti: se attiva questa funzione, il dispositivo rileverà i movimenti effettuati davanti alla camera, permettendoti di saperlo in tempo reale; notifiche tramite app: resta sempre aggiornato ricevendo notifiche in caso di movimenti o di disconnessione del dispositivo da Internet; compatibilità con Alexa: se lo desideri, sfrutta la tua videocamera 7 in 1 di EZVIZ anche con gli smart display dotasti del supporto al celeberrimo assistente vocale.

Non perdere l’occasione di risparmiare un bel po’ su Amazon con questo eccezionale dispositivo di sicurezza, che ora prendi a prezzo ridicolo. Spunta il coupon in pagina e accaparratelo a 29,99€ appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

