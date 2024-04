Video super-stabili con soli 69€: tutto grazie al GIMBAL per smartphone in offerta!

Hai mai sognato di fare dei video con una stabilizzazione cinematografica, ma con il tuo smartphone? Grazie a quest’offerta potrai farlo! Il gimbal per smartphone Feiyu Vimble 3 SE è scontatissimo. Grazie al ribasso del 30%, il suo prezzo crolla a soli 69,00€ al posto degli originari 99,00€!



Tutte le caratteristiche dello stabilizzatore per smartphone

La sua stabilizzazione avanzata è il segreto dietro le tue riprese impeccabili. Grazie al nuovo algoritmo di controllo e al motore ad alta precisione, il Vimble 3SE compensa le vibrazioni in tempo reale.

Inoltre, le sue dimensioni ti permetteranno di infilarlo in tasca o nello zaino senza problemi. E la batteria da 1300 mAh ti offre fino a 10 ore di utilizzo continuo. Quindi, anche se sei in giro per tutta la giornata, potrai registrare tutti i video che desideri.

Grazie all’app Feiyu ON, puoi accedere a una serie di funzioni avanzate. Il tracciamento AI ti permette di seguire soggetti in movimento, mentre il controllo dei gesti ti dà il potere di comandare la fotocamera con semplici movimenti delle mani. E poi ci sono il time-lapse, il panorama, le immagini sovrapposte, il tracciamento della luce, la BeautyCam/filtro e persino l’editing video. Insomma, hai tutto ciò che ti serve per creare contenuti.

E non dimentichiamo la compatibilità universale. Il Vimble 3SE si adatta alla maggior parte degli smartphone, inclusi iPhone e smartphone Android. Quindi, indipendentemente dal modello che possiedi, puoi sfruttare al massimo questo strumento.

Registra dei video cinematografici con lo stabilizzatore Feiyu Vimble 3 SE a soli 69,00€, grazie allo sconto che te lo fa pagare il 30% in meno!