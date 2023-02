Viabuy: la CARTA CONTO che fa per te

Viabuy è una delle soluzioni più all’avanguardia per chi necessita di avere una carta Prepagata senza per forza aprire un conto corrente bancario. Questa carta che è su circuito Mastercard può essere utilizzata per fare acquisti nei negozi, online ed inoltre dispone anche di un IBAN.

Viabuy: ecco la CARTA CONTO che non ti aspetti

Innanzitutto, è bene fare chiarezza. Viabuy è una carta di debito ricaricabile e dunque non c’è la possibilità di andare sotto e quindi di accumulare debiti. Questo perché se il conto corrente ha la disponibilità, sarà anche possibile fare pagamenti. In caso contrario, no.

L’apertura del conto carta è davvero semplicissimo ed avviene in 8 minuti online. Entro qualche giorno poi si riceverà a casa la carta.

La personalizzazione è sicuramente una delle cose più interessanti che Viabuy è in grado di offrire ai suoi utenti. In fase di apertura, infatti, è possibile scegliere tra la Carta Oro o di colorazione Nera. Entrambe hanno i numeri in rilievo proprio come una carta di credito. A livello di caratteristiche, invece, sono identiche.

Questa soluzione è adatta soprattutto a chi non vuole avere un rapporto con una banca tradizionale. Viabuy offre tutto questo senza una banca d’appoggio.

La carta che abbiamo visto sinora, inoltre, è disponibile anche per chi possiede la Partita IVA. Anche in questo caso c’è la possibilità di ricevere a casa in pochi giorni la propria carta di debito con IBAN. Grazie a questa soluzione valida anche per Partita IVA è possibile pagare come azienda ma anche come privato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.