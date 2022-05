Very: Offerta Gigantesca con 440GB a 9,99€

Very continua a proporre ONLINE la sua offerta Gigantesca che grazie al raddoppio dei Giga offre un bundle iniziale pari a 440 Giga di internet in 4G su rete WINDTRE.

La promo è attivabile solo per chi proviene da determinati MVNO che vedremo più nello specifico tra poco e non prevede costi di attivazione e nemmeno vincoli contrattuali.

Very: l’offerta Gigantesca con 440 Giga di internet a 9,99€ al mese

La promozione offre ben 440 Giga di traffico dati in LTE per il primo mese, poi 220 Giga dal secondo mese, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore. Il tutto a soli 9,99 euro ogni mese, meno di 10 euro al mese.

Il traffico internet disponibile con questa promo è bloccato a 30 Mbps in download e upload proprio come tutte le tariffe del virtuale Very Mobile.

Nel canone mensile sono anche inclusi ben 6,6 Giga di internet da utilizzare in roaming in tutti i Paesi dell’Unione Europea. Sono compresi inoltre i servizi Ti Ho Cercato, RingMe e anche la navigazione in hotspot. Il tutto senza spendere un centesimo in più.

Questa promozione con tantissimi Giga è richiedibile ONLINE solo provenendo da BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Iliad, Lyca Mobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Poste Mobile, Rabona Mobile, 1Mobile, Telmekom, Tiscali Mobile, Welcome Italia e WithU.

L’offerta in questione non ha alcun vincolo di permanenza contrattuale e può essere rinnovata anche tramite ricarica automatica senza alcun impegno mensile. Very offre anche la possibilità di rinnovare in anticipo questa promo, proprio come il famoso Riparti di Ho Mobile.

Costi ed altro

La promozione che abbiamo visto sinora è disponibile SOLO in portabilità da specifici MVNO. Non sono previsti costi iniziali. In pratica, il corrispettivo da pagare sarà pari a 9,99€ per la prima mensilità.