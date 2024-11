Very Mobile: pochissimi giorni per attivare l'offerta da 4,99€ con 200GB

Very Mobile torna con una nuova campagna winback dedicata agli ex clienti, proponendo l’interessante offerta Very 4,99, attivabile fino al prossimo 25 novembre.

Questa promozione, già vista nel mese di ottobre, prevede un canone mensile di 4,99 euro e si distingue per una generosa configurazione che include 200 Giga di traffico internet in 4G, oltre a minuti ed SMS illimitati verso i numeri nazionali. L’obiettivo è chiaramente quello di riconquistare i vecchi utenti con un’offerta dal prezzo estremamente competitivo.

Come attivare l’offerta Very Mobile con 200 Giga

L’iniziativa è stata promossa tramite SMS e via email, con l’invito per gli ex clienti a richiedere una nuova SIM ricaricabile Very Mobile, contestualmente alla portabilità del proprio numero (MNP). La particolarità di questa campagna risiede nell’utilizzo di un codice coupon personalizzato, che non solo consente di riattivare l’offerta sul numero originario ma anche di applicarla su un numero appartenente ad un altro operatore.

Il codice coupon può essere utilizzato sia online e sia nei negozi Very Mobile. Sul sito ufficiale, gli utenti hanno la possibilità di scegliere tra una SIM fisica oppure una eSIM. In entrambi i casi, l’attivazione ed il costo della SIM sono completamente gratuiti. Secondo le informazioni raccolte, la validità del coupon termina appunto il 25 novembre, ma non si esclude il lancio di ulteriori campagne con caratteristiche simili.

Questa offerta Very Mobile prevede un traffico internet fino a 30 Mbps in download ed upload su rete Wind Tre. Il pagamento avviene di default tramite credito residuo: tuttavia, in caso di credito insufficiente, l’offerta verrebbe sospesa fino alla prossima ricarica. Per evitare interruzioni, è comunque possibile attivare il servizio di ricarica automatica, che garantisce il rinnovo mensile senza alcun rischio.

Per altre informazioni o per ricevere ulteriori chiarimenti su questa e sulle altre tariffe disponibili, vi suggeriamo di visitare il sito ufficiale di Very Mobile.