Wind Tre, l'offerta da 4,99€ con 200GB si sdoppia: ora puoi anche regalarla

Wind Tre ha recentemente introdotto una promozione esclusiva per alcuni clienti selezionati, ed ora consente loro di regalare la stessa offerta ad un amico o familiare.

Questa iniziativa si rivolge ai clienti che hanno attivato l’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G Easy Pay, dal costo di 4,99 euro al mese.

Poterla “girare” anche ai propri conoscenti non è un dettaglio trascurabile, considerando il fatto che Wind Tre selezioni accuratamente i clienti a cui proporla e non è detto che si riesca ad attivarla in autonomia, qualora non si venisse coinvolti dal reparto commerciale.

Come attivare l’offerta Wind Tre da 4,99€

Ai destinatari viene inviato l’SMS contenente un codice coupon, utilizzabile per attivare la stessa tariffa con una nuova SIM, a condizione che il nuovo utente effettui la portabilità del numero verso Wind Tre provenendo da uno specifico elenco di compagnie, incluse Iliad, Fastweb ed altri operatori virtuali.

L’offerta Wind Tre GO 200 XXS 5G Easy Pay comprende minuti illimitati verso tutte le reti nazionali, 50 SMS e 200 GB di traffico dati in 5G, tutto a 4,99 euro mensili con addebito tramite Easy Pay. Non sono previsti costi di attivazione per chi mantiene la SIM per almeno 24 mesi, anche se la tariffa ordinaria per l’attivazione sarebbe di 49,99 euro. In alternativa, è possibile rateizzare l’importo in 24 rate da 2,08 euro, beneficiando di uno sconto pari all’importo della rata stessa per la durata dell’offerta. Tuttavia, in caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente dovrà coprire la parte rimanente del costo di attivazione.

Il codice coupon ha una validità di 30 giorni dall’invio del messaggio e può essere utilizzato solo una volta per ciascun numero telefonico. Come detto, il destinatario del coupon può attivare una nuova SIM ricaricabile Wind Tre con richiesta di portabilità esclusivamente da una delle aziende specificate. La lista degli operatori supportati è stata ulteriormente estesa ed ora comprende anche CMLink, Coop Voce, Lycamobile, Poste Mobile, SPUSU, Tiscali e molti altri.

L’iniziativa potrebbe coinvolgere in futuro anche altri clienti Wind Tre che hanno attivato tariffe differenti. Ricordiamo che il costo per la nuova SIM è di 10 euro, salvo promozioni temporanee. Continueremo ad aggiornarvi su tutte le migliori offerte Wind Tre e, contestualmente, vi invitiamo a consultare periodicamente il sito ufficiale dell’operatore.