Iliad Flash 150 non è più disponibile: già pronta l'offerta alternativa

Iliad, lo scorso 5 novembre, ha chiuso la sua tariffa Flash 150, sostituendola con l’offerta Giga 120, anch’essa proposta a 7,99 euro al mese ma con una minore quantità di traffico dati mensile.

L’offerta Iliad Flash 150 era stata lanciata l’8 ottobre a condizioni particolarmente vantaggiose: minuti ed SMS illimitati, oltre a ben 150 Giga, ed è rimasta disponibile fino alla data indicata.

Torna l’offerta Iliad Giga 120: come attivarla

Adesso, con il ritorno dell’offerta Iliad Giga 120, la compagnia mantiene minuti ed SMS senza limiti ma si scende a 120 Giga di internet in 4G e 4G+, con il medesimo canone mensile. Tuttavia, a differenza della Flash 150, l’offerta Giga 120 non ha alcuna data di scadenza e rimarrà attivabile fino a nuova comunicazione.

Oltre alla Giga 120, Iliad mette a disposizione diverse altre opzioni per il pubblico, allo scopo di soddisfare ogni esigenza. Tra le offerte principali, troviamo Giga 180 e Giga 250: la prima, attivabile a 9,99 euro al mese, offre minuti ed SMS illimitati assieme a 180 Giga di traffico internet fino al 5G, con inclusa la tecnologia VoLTE per migliorare la qualità delle chiamate su rete 4G. La seconda è senza dubbio l’offerta Iliad più completa, con 250 Giga di dati, sempre in 5G, minuti ed SMS illimitati, al costo di 11,99 euro mensili.

Iliad propone anche soluzioni più specifiche come Iliad Domotica, dedicata ai dispositivi IoT, con 50 minuti, 100 SMS e 200 Mega di dati a 1,99 euro al mese, e Iliad Voce, ideale per chi vuole principalmente telefonare, con minuti ed SMS illimitati più 40 Mega di dati a 4,99 euro mensili. Invece, chiunque fosse interessato esclusivamente ad internet potrebbe considerare l’offerta Dati 350, che include 350 Giga di traffico internet in 4G e 4G+ a 14,99 euro al mese, ma senza minuti o SMS. Tuttavia, i clienti Iliad che attiveranno quest’ultima promozione saranno comunque in grado di effettuare chiamate ed inviare messaggi con la tariffa base di 28 centesimi per ogni minuto o SMS.

Vi ricordiamo invece che per attivare l’offerta Iliad Giga 120 basta cliccare su questo link e verrete reindirizzati sulla relativa pagina del sito ufficiale.