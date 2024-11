Very Mobile: l'offerta da 4,99€ raddoppia i giga anche su credito residuo

Very Mobile sta proponendo l’offerta denominata Very Esclusiva Giga x2 per sempre ad alcuni utenti selezionati, con un pacchetto decisamente competitivo: 150 Giga di traffico dati, con in più minuti ed SMS illimitati, al costo di soli 4,99 euro al mese.

L’aspetto interessante di questa tariffa è che, a differenza di molte altre promozioni simili, la quantità dei Giga viene raddoppiata, sia per chi sceglie di pagare con ricarica automatica e sia per chi decide di affidarsi al credito residuo.

Come attivare l’offerta Very Mobile da 4,99€

Disponibile dallo scorso 5 novembre, l’offerta Very Esclusiva Giga x2 per sempre è sottoscrivibile fino al 25 novembre (salvo eventuali proroghe) tramite questo link. È importante notare che la promozione non è visibile normalmente sulla homepage del sito, o tantomeno nei punti vendita fisici dell’operatore, rimanendo quindi una sorta di “offerta underground” accessibile solo online e tramite link diretto.

Come specificato all’inizio, l’offerta Very Esclusiva Giga x2 per sempre, oltre a minuti ed SMS illimitati, offre 150 Giga di navigazione online in 4G su rete Wind Tre, con una velocità massima di 30 Mbps sia in download che in upload. Per attivare questa tariffa, i nuovi clienti devono richiedere la portabilità del numero da alcune compagnie selezionate. Tra queste figurano Iliad, Fastweb, Sky Mobile, Coop Voce e molti altri operatori virtuali e semi-virtuali.

Per quanto riguarda gli ulteriori costi da sostenere, ricordiamo che l’attivazione dell’offerta Very Mobile e della nuova SIM sono entrambe gratuite, rendendo questa proposta ancora più conveniente e vantaggiosa. Non è tutto: il cliente può scegliere tra una SIM fisica tradizionale ed una eSIM, ampliando la flessibilità per chi utilizza dispositivi compatibili con le SIM digitali. La possibilità di scelta tra diversi formati della SIM, combinata al risparmio sui costi di attivazione ed al raddoppio dei Giga anche per chi paga sfruttando il credito residuo, rende questa offerta Very Mobile una delle più interessanti ad un prezzo così basso.