Very Cashback: PROMO 1 MESE GRATIS

Con Very la PROMO Cashback è davvero Very, very cool! Grazie alla nuova iniziativa del second brand WINDTRE è possibile attivare la tariffa a 6,99 euro con PRIMO MESE GRATIS.

Very Cashback: PROMO con 1 MESE a 0,€

La promozione che abbiamo visto all’inizio offre ben 100 GIGA di traffico internet in LTE con velocità bloccata fissata a 30 Mbps in download e upload, minuti senza limiti e senza scatti alla risposta verso tutti i gestori mobili e fissi e SMS sempre illimitati e verso qualsiasi operatore italiano mobile.Il tutto per soli 6,99 euro ogni mese con PREZZO BLOCCATO e PRIMO MESE GRATIS. Inoltre, nel canone mensile ci sono anche 6,4 Giga di traffico dati da utilizzare in roaming.

Oltre al bundle disponibile all’Estero, Very include anche alcuni servizi come il RingMe e Ti ho cercato e la navigazione in modalità hotspot.

La promozione che abbiamo visto sinora è disponibile ONLINE con PROMO Cashback solo per chi passa il suo numero all’operatore Very. Questa tariffa è richiedibile solo passando da 1 Mobile, CMLink, Coop Voce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, elimobile, Enegan, Fastweb, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Iliad, Intermatica, Lycamobile, Mundio Mobile, Noitel, NTmobile, NV Mobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, Poste Mobile, Rabona, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.

Costi ed altro

La PROMO con Cashback è disponibile ONLINE corrispondendo solamente la quota mensile richiesta per la tariffa pari a 6,99 euro. La spedizione ed anche l’attivazione della scheda SIM sono GRATUITE.

Cosa aspetti? Scopri il Very Cashback con primo mese gratuito sulla promozione a partire da 6,99 euro mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.