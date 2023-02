Verona-Lazio: formazioni e live match in streaming

Lunedì 6 febbraio 2023 alle ore 18:30 sarà il turno di Verona-Lazio. Questa partita chiuderà la ventunesima giornata di campionato della Serie A TIM 2022/23. La sfida si giocherà in casa del Verona al Bentegodi. La squadra di Zaffaroni sta facendo tutto il possibile per riprendere posizioni interessanti in classifica e lo scontro con la Lazio non sembra aiuterà in questo obiettivo.

Verona-Lazio: pronostici e formazioni

Le previsioni di Verona-Lazio svelano l’enorme vantaggio da parte della Lazio. Perciò sembra sarà difficile una rimonta per il Verona. Tuttavia, ogni squadra sta facendo tutto il possibile per arrivare preparata a questo incontro. Vediamo le due probabili formazioni scelte da Zaffaroni e Sarri.

Verona (3-4-2-1)

Montipò

Magnani

Hien

Ceccherini

Depaoli

Tameze

Sulemana

Lazovic

Lasagna

Braaf

Djuric

Lazio (4-3-3)

Provedel

Lazzari

Casale

Romagnoli

Marusic

Milinkovic-Savic

Cataldi

Luis Alberto

Pedro

Anderson

Zaccagni

