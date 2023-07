Ventilatore tascabile a 16€: lo usi anche come torcia o powerbank

Siamo ormai in piena estate, le temperature schizzano alle stelle ma con il ventilatore tascabile Jisulife godrai di una piacevole sensazione di refrigerio ovunque tu vada. Grazie alla sua tecnologia avanzata, questo piccolo ma potente apparecchio vanta una durata eccezionale: può funzionare per 14 ore con 2 livelli di velocità o addirittura per 21 ore con una sola velocità. All’occorrenza, potrai usarlo anche come powerbank o luce LED: cosa volere di più?

Una scelta intelligente ed economica per combattere il caldo: acquista su Amazon il ventilatore portatile Jisulife ad un prezzo di appena 16 euro, ti basterà spuntare il coupon con sconto del 10% che trovi direttamente in pagina.

Miglior ventilatore tascabile a soli 16 euro

Il design pieghevole e le dimensioni ridotte rendono questo ventilatore tascabile estremamente pratico e facile da trasportare. Puoi riporlo comodamente in tasca o nella borsa, grazie alla sua forma a capsula compatta. Inoltre, la ventola nasconde le pale quando non sono in uso, proteggendole da eventuali danni durante il trasporto. Massimo silenzio in fase di utilizzo, emettendo un suono di appena 50 decibel: nessun disturbo nelle ore notturne.

Ma il ventilatore portatile Jisulife non è solo un dispositivo per rinfrescarsi: è anche una pratica powerbank. Grazie alla porta USB, potrai utilizzarlo come fonte di alimentazione d’emergenza per il tuo smartphone, tablet e molto altro ancora, contando su una batteria con capacità di 2000 mAh. Non finisce qui: l’apparecchio è dotato anche di una pratica torcia, che potrai facilmente attivare mediante il pulsante di accensione. Un prodotto tanto piccolo quanto sorprendente.

Per un gradevole frescolino che possa accompagnarti sempre e dovunque, anche quando sei in viaggio per le vacanze, non lasciarti sfuggire questa offerta speciale: metti nel carrello il ventilatore tascabile Jisulife con una spesa minima e lo riceverai a casa in men che non si dica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.