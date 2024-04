Smart TV Samsung 4K da 50": prezzo in frantumi con lo sconto del 36% (Amazon)

Questa Smart TV della Samsung offre una qualità dell’immagine nitida e colori vividi grazie alla tecnologia Crystal UHD e al processore 4K. A nostro avviso, questo modello spicca anche per il suo design, moderno ed elegante – adatto davvero a tutti i salotti. Oggi è in offerta su Amazon a solamente 427€, grazie ad uno sconto del 31% che ti suggeriamo di non farti assolutamente scappare.

La dotazione di funzionalità smart di ultima generazione è completa ed interessante. Ad esempio, tra le altre cose, troverai anche un hub di gioco che aggrega vari servizi di gaming, tra cui alcune app per il cloud gaming che permettono di giocare a titoli tripla A senza la necessità di una costosa console esterna.

Sul fronte della connettività, la UE50CU8070UXZT – questo, nello specifico, il nome del modello – è ben equipaggiata con HDMI e USB, permettendo facili collegamenti a vari dispositivi. La sua capacità di connessione internet tramite Wi-Fi e la compatibilità con assistenti vocali come Bixby, Google Assistant e Alexa rendono questa TV un centro di controllo multimediale efficace e versatile.

Con un pannello che supporta la visualizzazione fino a 60Hz e una risoluzione 4K, questa TV di Samsung è adatta sia per la visione di film che per il gaming, garantendo immagini fluide e dettagliate. L’integrazione di tecnologie come il Motion Xcelerator riduce il blur e migliora la nitidezza delle immagini in movimento, rendendo l’azione più chiara e meno affaticante per gli occhi.

La combinazione di prestazioni elevate, design moderno e funzionalità intelligenti fa del Samsung UE50CU8070UXZT Crystal UHD 4K un eccellente investimento per chi cerca un’esperienza di visione superiore a un prezzo competitivo. Non perdere questa offerta e acquistala subito a soli 427€.