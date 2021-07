In casa fa troppo caldo? Acquista subito il tuo ventilatore Smart a 79,00€ su Amazon. Con l'offerta in corso risparmi fino a 16 euro sul prezzo di listino e lo comandi come vuoi.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Anche il ventilatore è smart: ti rivoluziona la vita

Un ventilatore fa sempre comodo, ma se poi lo puoi comandare con l'applicazione o la voce, non è ancora più straordinario? Questo modello smart di Conndevs è straordinario e in più fa un arietta fresca che ti svolta le giornate.

Comodo perché è a piantana, lo metti dove vuoi e lo comandi a distanza. Se vuoi puoi utilizzare l'apposita applicazione per smartphone Android e iOS o servirti della tua voce. Come? Beh, devi avere in casa un assistente vocale del calibro di Amazon Alexa o Google Assistant. A questo punto non dovrai che chiedere a uno dei due di azionarlo o regolare la velocità.

Silenzioso e con diverse modalità, lo utilizzi finanche di notte per dormire tranquillo e abbattere il caldo afoso. Ovviamente lo puoi indirizzare dove vuoi perché gira e si inclina.

Se non sei in vena di utilizzare il suo lato smart, sul corpo del motore sono presenti tutte le impostazioni necessarie a comandarlo meccanicamente. In più hai fino a 24 mesi di garanzia e assistente vocale.

Acquista subito il tuo ventilatore smart su Amazon a soli 79,00€ e sconfiggi il caldo. Lo ordini oggi e lo ricevi in appena due giorni se sei abbonato Prime. Sei cliente standard? Ecco un trucchetto: scegliendo le consegne nei punti di ritiro non paghi neanche un euro in più e lo ricevi in poco tempo.

Home